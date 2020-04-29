2020-04-29T12:57:08+03:00
Общество

Глава волгоградского облздрава: Пациентов с легким течением коронавируса будем лечить на дому

В волгоградских больницах уже 11 пациентов подключены к ИВЛ, трое – с COVID-19, остальные – с пневмониями
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На данный момент коронавирус протекает в легкой форме у 67% пациентов, поступивших в волгоградские больницы.На данный момент коронавирус протекает в легкой форме у 67% пациентов, поступивших в волгоградские больницы.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По состоянию на 29 апреля 2020 года в инфекционные стационары Волгоградской области госпитализировано 718 пациентов, из них с подтвержденной коронавирусной инфекцией - 240 больных, в том числе 18 детей (всего заболели 313 человек, часть уже выписали, 8 - скончались). В реанимационных отделениях находится 31 человек, из них на ИВЛ находится 11 больных, трое - с COVID-19. У большей части зараженных болезнь протекает в легкой форме (67% от поступивших), и только у 3% пациентов -тяжелое течение. Но в ближайшее время ситуация может измениться. Поэтому председатель волгоградского облздрава Анатолий Себелев выступил с предложением лечить "легких" коронавирусных больных на дому.

- В 96% случаях летальные исходы зафиксированы у пациентов поступивших в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, с прогрессирующей полиорганной недостаточностью на фоне тяжелых хронических заболеваний. Поэтому надо усилить работу амбулаторной службы: люди с хроническими заболеваниями должны быть на особом контроле у участковых терапевтов. Надо провести аудит, организовать подворовые обходы данной категории граждан, обеспечить системную работу по раннему выявлению и определения возможности развития новой коронавирусной инфекции у пациентов с тяжелой соматической патологией. А в случае ухудшении эпидемиологической ситуации и с учетом опыта других регионов мы должны будем перейти на организацию медицинской помощи пациентам с COVID-19 с легким течением на дому, - отметил Себелев.

Лечить на дому "легких" коронавирусных пациентов будут только, если пойдет большая нагрузка на систему здравоохранения региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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