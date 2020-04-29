Коронавирус в Волгоградской области: сдался Нехаевский район

29 Апр 2020 2020-04-29T12:10:14+03:00

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На 29 апреля коронавирус не проник только в четыре района Волгоградской области - Алексеевский, Калачевский, Октябрьский и Ольховский. Накануне сдался Нехаевский район (география распространения). Там подтвердили сразу три случая заболевания коронавирусом. Сразу 5 заразившихся COVID-19 в Волгограде, два новых случая в Волжском. Еще по одному подтвержденному диагнозу в Городищенском, Камышинском, Котовском, Среднеахтубинском, Суровикинском и Палласовском районах. Всего 16 новых случаев за последние сутки. Оперштаб опубликовал подробности о новых заболевших на 29 апреля. Среди них маленький ребенок и еще двое постарше. Есть и двое стариков.

Как сообщает «КП-Волгоград», 7 заболевших коронавирусом из 16-ти приехали в Волгоград и область из столицы, Санкт-Петербурга и Тульской области. Но большинство все же заразились от своих близких и знакомых, у которых диагноз COVID-19 подтвердили ранее. Всех контактных берут под наблюдение как раз на такой случай.

Статистика: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 29.04.2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Среди новых заболевших коронавирусом больше всего волгоградцев среднего возраста. Сразу пятеро со свежеподтвержденным диагнозом в возрасте от 30 до 49 лет. Четверым от 50 до 64 лет. По двое инфицированных в трех возрастных группах: дети от 7 до 14 лет, от 18 до 29 лет и старше 65-ти лет. Также заразился коронавирусом один дошкольник.

Всего на 29 апреля в регионе 313 заболевших коронавирусом, 46 выписанных и 8 смертей. В инфекционных больницах Волгограда более семисот человек. Тем временем в облздраве предлагают лечить бессимптомных больных на дому, а не в стационарах.

ИСТОЧНИК KP.RU