Парад 9 мая 2020 в Волгограде устроит военная авиация

29 Апр 2020 2020-04-29T10:01:59+03:00

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Парад на юбилейный День Победы 9 мая 2020 в городе-герое Волгограде должен был пройти на обновленной центральной набережной. И обещал быть грандиозным: авиация, легендарная техника времен Великой Отечественной войны и современные образцы вооружения. Из-за коронавируса парад с 9 мая перенесли на более поздний срок, как и марш Бессмертного полка, и другие массовые мероприятия. Но воздушный парад над Волгоградом 9 мая 2020 года все же состоится. Начнется пролет военной авиации в 10 часов утра по местному времени. Чтобы увидеть самолеты и вертолеты смогли все желающие, покажут авиапарад на День Победы в Волгограде в эфире местных телеканалов. А пока волгоградцы могут наблюдать тренировки военной авиации.

- Пролеты авиации синхронизированы с торжественными построениями в воинских частях и возложениями венков, - сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, устроят демонстрационные пролеты военной авиации в День Победы 9 мая 2020 в Волгограде, а также еще в 11 городах Южного военного округа и в Ереване, где расположена наша авиабаза. Всего в авиапараде задействуют 126 самолетов и 84 вертолета.

А вечером в День Победы 9 мая 2020 в Волгограде прогремит артиллерийский салют.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/773378" frameborder="0"></iframe> В Волгограде бомбардировщики Су-24М начали подготовку к параду Победы.В рамках подготовки были проведены тренировочные полеты в сомкнутом порядке на высотах от 50 до 200 метров со скоростью от 600 до 900 км/ч

ИСТОЧНИК KP.RU