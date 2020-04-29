В Волгограде задержали мошенников, которые вымогали деньги у краснодарцев по телефону

29 Апр 2020 2020-04-29T08:51:35+03:00

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Телефонные мошенничества давно возглавляют рейтинг самых «популярных». Кто-то представляется банковскими работниками, кто-то пытается изобразить родственников, попавших в беду, кто-то «покупает» товар через "авито" и требует номер карты. Самих аферистов вычислить не просто. Очередных телефонных мошенников удалось найти сотрудникам Управления уголовного розыска волгоградской полиции. Они вышли на парочку, которая несколько месяцев «зарабатывала» на доверчивых жителях Краснодарского края.

Молодой человек, который уже неоднократно сидел в тюрьме и его подруга звонили по случайным номерам, изображали родственников и просили помочь. Мол, попали в ДТП (драку, криминальную разборку). Чтобы избежать тюрьмы, нужен выкуп. Требовали немного. Видимо, решили заработать количеством. В итоге краснодарцы платили от 2 до 20 тысяч рублей за свободу родных.

В их квартире нашли сим-карты, телефоны.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Пока пострадавшими числятся 25 человек. Возможно, их было больше. Задерживали парочку полицейские с силовой поддержкой росгвардейцев.

- Мошенники во всем признались. Им грозит до 5 лет лишения свободы, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

Девушка помогала своему сожителю.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU