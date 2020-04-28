День работников Скорой помощи отмечают по инициативе волгоградских врачей

28 Апр 2020 2020-04-28T21:20:57+03:00

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В своем выступлении 28 апреля Владимир Путин говорил не только о продлении нерабочих дней до 11 мая и по ситуации с коронавирусом. Напомнил президент и о дате 28 апреля. В этот день работники «скорой» негласно отмечают свой профессиональный праздник. Глава государства предложил отмечать его на государственном уровне. Сейчас на врачах и фельдшерах в машинах с «красным крестом» лежит огромная нагрузка. Именно они находятся на самой передовой.

Как стало известно «КП-Волгоград», именно волгоградские медики предложили отмечать профессиональный праздник 28 апреля.

- В 2008 году мы отмечали 110-летие образования «скорой» помощи», - рассказывает заведующий кафедрой амбулаторной и скорой медицинской помощи ВолгГМУ, проректор по воспитательной работе. - Я, преподаватель кафедры Анатолий Белоглазов и заведующий подстанции №8 Андрей Абашин на II Всероссийском съезде врачей скорой медицинской помощи предложили сделать эту дату нашим профессиональным праздником. Именно 28 апреля 1898 года появилась первая Скорая помощь в Москве. Было много споров, нашлись оппоненты. Но инициатива нашла поддержку среди сотрудников «скорой». Так что для нас этот день был сродни 1 мая: праздником труда. И это просто удивительно, что через 12 лет дата из сугубо своей вышла на государственный уровень.

ИСТОЧНИК KP.RU