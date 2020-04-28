Волгоградец заплатил долг лишь бы о нем не узнала жена

28 Апр 2020 2020-04-28T20:14:20+03:00

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Мотивы, по которым люди все-таки решаются отдать долги, бывают разные. У кого-то просыпается совесть, кто-то боится потерять машину, а на кого-то действуют ограничительные меры по выезду за границу. Волгоградские судебные приставы столкнулись еще с одной причиной.

У них находилось исполнительное производство в отношении волгоградца, который задолжал 50 тысяч рублей моральной компенсации своему соседу. Но возвращать не хотел. Тянул до последнего, даже когда узнал, что его делом теперь займется ФССП по Волгоградской области. Судебный пристав нашел домашний телефон задолжавшего и позвонил ему домой. Ответил сам «виновник», но отреагировал очень странно. Он сказал, что готов все оплатить, и исполнительные сборы в том числе, лишь бы больше не пытались позвонить. Дело в том, что у волгоградца оказалась очень строгая и суровая жена, которая понятия не имела о долге мужа.

Уже на следующий день деньги поступили на депозитный счет структурного подразделения судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU