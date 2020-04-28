2020-04-28T17:23:18+03:00
Общество

Мэрия Волгограда даст бизнесу отсрочку по аренде

Уже 29 апреля предложения администрации Волгограда по поддержке малого и среднего бизнеса рассмотрят депутаты
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Депутаты рассмотрят документ 29 апреля.Депутаты рассмотрят документ 29 апреля.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Из-за ограничений режима самоизоляции по коронавирусу в Волгограде без работы остались многие, малый и средний бизнес оказался на грани разорения. По инициативе администрации МУП «Центральный рынок», мэрия Волгограда предложила свой вариант дополнительной поддержки бизнесу. Арендаторам муниципальных помещений и земель из числа наиболее пострадавших отраслей готовы предоставить отсрочку уплаты арендных платежей. Уже в среду, 29 апреля, документ рассмотрят на заседании депутаты гордумы.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, в проекте заложено полное освобождение бизнеса от платы за аренду муниципальных помещений и участков на время действия режима повышенной готовности. А когда ограничения уже снимут, до сентября 2020 года коммерсанты смогут платить лишь 50% арендной платы. Остальное можно будет внести в казну в два последующих года. Коснется это около 800 волгоградских предпринимателей, которые торгуют на рынках и имеют офисы в помещениях, которые принадлежат муниципальным учреждениям и предприятиям.

Тем же, кто в этом году выкупил у мэрии ранее арендованную недвижимость, сделают отсрочку платежей до конца 2020 года. Для этого будет достаточно заявления.

«Горячая линии» для бизнеса по вопросам поддержки: 8-800-302-32-03; 8(8442) 32-00-05.

ИСТОЧНИК KP.RU

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