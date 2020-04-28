Мошенники обещают волгоградским пенсионерам выплаты за коронавирус
Печально, но мошенники умудряются наживаться даже на коронавирусе. Точнее на ситуации, связанной с пандемией. Главными их жертвами становятся наши пенсионеры. В волгоградском отделении Пенсионного фонда обеспокоены участившимися случаями обмана, и просят стариков не верить фальшивым новостям о выплатах в связи с эпидемиологической ситуацией.
- В интернете появились сообщения следующего содержания: «Всем пенсионерам в качестве помощи в условиях пандемии положена выплата 18 000 рублей. Успейте подать заявление до 1 мая…», «Перейдите по ссылке, заполните анкету, и деньги автоматически будут переведены на Ваш счет!»… Не верьте, все это ложь! – говорят в региональном отделении ПФ.
И еще раз просят волгоградских пенсионеров ни в коем случае не передавать свои персональные и паспортные данные, номера банковских карт или СНИЛС незнакомым людям.
- О подобных фактах и рассылках сообщайте в полицию. Помните, что доверять можно только проверенным источникам информации! – акцентируют внимание стариков в ПФ.
Достоверные новости и всю полезную информацию можно получить на сайте Пенсионного фонда России, там же есть и телефоны отделений, по которым вы можете уточнить любые подробности по реальным выплатам.
ИСТОЧНИК KP.RU