2020-04-28T17:00:15+03:00
Общество

Мошенники обещают волгоградским пенсионерам выплаты за коронавирус

Пожилым людям стали приходить сообщения с обещаниями выплатить по 18 тысяч рублей в период пандемии. Это все ложь!
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Стариков просят не верить ложным новостям в интернете и перепроверять информацию в ПФ.Стариков просят не верить ложным новостям в интернете и перепроверять информацию в ПФ.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

Печально, но мошенники умудряются наживаться даже на коронавирусе. Точнее на ситуации, связанной с пандемией. Главными их жертвами становятся наши пенсионеры. В волгоградском отделении Пенсионного фонда обеспокоены участившимися случаями обмана, и просят стариков не верить фальшивым новостям о выплатах в связи с эпидемиологической ситуацией.

- В интернете появились сообщения следующего содержания: «Всем пенсионерам в качестве помощи в условиях пандемии положена выплата 18 000 рублей. Успейте подать заявление до 1 мая…», «Перейдите по ссылке, заполните анкету, и деньги автоматически будут переведены на Ваш счет!»… Не верьте, все это ложь! – говорят в региональном отделении ПФ.

И еще раз просят волгоградских пенсионеров ни в коем случае не передавать свои персональные и паспортные данные, номера банковских карт или СНИЛС незнакомым людям.

- О подобных фактах и рассылках сообщайте в полицию. Помните, что доверять можно только проверенным источникам информации! – акцентируют внимание стариков в ПФ.

Достоверные новости и всю полезную информацию можно получить на сайте Пенсионного фонда России, там же есть и телефоны отделений, по которым вы можете уточнить любые подробности по реальным выплатам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэрия Волгограда даст бизнесу отсрочку по аренде
Мошенники обещают волгоградским пенсионерам выплаты за коронавирус
В Волжском в мае пустят дачные автобусы
Волгоградским спасателям купили новый вездеход и уникальный катер
Экс-мэр Юрий Чехов ушел из «Деловой России»
В ЦУМе Волгограда готовят к открытию первую выставку
Подробности о новых случаях коронавируса в Волгограде: один завезли из Калмыкии
Аэропорт Волгограда вошел в топ-15 самых удобных в стране
В Волгограде стали больше выпускать бензина
В Волгограде акция «Георгиевская ленточка» впервые пройдет в виртуальном формате
В Волгограде мужчина пригрозил убить продавца за невкусный фаст-фуд
Самоизоляция в Волгограде: еще 104 нарушителя режима
Еще не май: в Волгоградской области ожидают заморозки
Коронавирус в Волгограде: 297 заболевших
Андрей Бочаров о коронавирусе в Волгограде: пик заболеваемости придется на середину мая
В ЦПКиО Волгограда сделают три озера и ручеек
Волгоградские ученые получили шесть наград за изобретения
В Волжском за неделю оштрафовали сто нарушителей режима самоизоляции
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 28 апреля 2020: могут разрешить велопрогулки и пробежки
За выходные патрули составили более 200 протоколов на нарушивших самоизоляцию волгоградцев
В Волгограде следователи возбудили уголовное дело после взрыва машины на Хорошева
Под Волгоградом водитель снес лавочку с сидящей на ней девушкой
Урюпинск обогнал Волгоград по количеству заболевших коронавирусом за сутки
Часть самолетов из Волгограда отменили до конца мая
Волгоград вошел в топ-5 городов России по качеству общественного транспорта