Мошенники обещают волгоградским пенсионерам выплаты за коронавирус

28 Апр 2020 2020-04-28T17:00:15+03:00

Стариков просят не верить ложным новостям в интернете и перепроверять информацию в ПФ. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Пожилым людям стали приходить сообщения с обещаниями выплатить по 18 тысяч рублей в период пандемии. Это все ложь!

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Печально, но мошенники умудряются наживаться даже на коронавирусе. Точнее на ситуации, связанной с пандемией. Главными их жертвами становятся наши пенсионеры. В волгоградском отделении Пенсионного фонда обеспокоены участившимися случаями обмана, и просят стариков не верить фальшивым новостям о выплатах в связи с эпидемиологической ситуацией.

- В интернете появились сообщения следующего содержания: «Всем пенсионерам в качестве помощи в условиях пандемии положена выплата 18 000 рублей. Успейте подать заявление до 1 мая…», «Перейдите по ссылке, заполните анкету, и деньги автоматически будут переведены на Ваш счет!»… Не верьте, все это ложь! – говорят в региональном отделении ПФ.

И еще раз просят волгоградских пенсионеров ни в коем случае не передавать свои персональные и паспортные данные, номера банковских карт или СНИЛС незнакомым людям.

- О подобных фактах и рассылках сообщайте в полицию. Помните, что доверять можно только проверенным источникам информации! – акцентируют внимание стариков в ПФ.

Достоверные новости и всю полезную информацию можно получить на сайте Пенсионного фонда России, там же есть и телефоны отделений, по которым вы можете уточнить любые подробности по реальным выплатам.

ИСТОЧНИК KP.RU