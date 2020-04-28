2020-04-28T16:34:25+03:00
Общество

В Волжском в мае пустят дачные автобусы

В период самоизоляции в Волгоградской области это будут специальные маршруты
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Дачные автобусы будут ходить по расписанию.Дачные автобусы будут ходить по расписанию.Фото: Тимур ХАНОВ
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Жители Волгоградской области уже второй месяц сидят дома из-за ограничений режима самоизоляции. Одна радость – на дачу ездить можно. Правда, пока – лишь на личном автотранспорте или на такси. Власти региона анонсировали некоторые послабления режима в ближайшее время. Готовятся открыть еще ряд магазинов, разрешат работать некоторым предприятиям сферы услуг. Как сообщает «КП-Волгоград», еще одну хорошую новость анонсировала муниципальная Волжская автоколонна №1732. В городе Волжском с 1 мая 2020 года пустят дачные автобусы. Правда, ходить они будут все же в роли спецмаршрутов. Так что на майские праздники на фазенды смогут доехать все дачники.

- МУП Волжская А/К-1732, согласно информации от комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского, готовится к открытию с 1.05.2020 года обслуживания специальных маршрутов по схеме движения дачных автобусных маршрутов, - говорится в сообщении.

Расписание дачных автобусов на сезон 2020 в Волжском появится позже. Пока же режим самоизоляции на территории Волгоградской области продлен до 30 апреля 2020 года включительно. В ближайшее время его могут снова продлить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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