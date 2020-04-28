2020-04-28T16:18:26+03:00
Общество

Волгоградским спасателям купили новый вездеход и уникальный катер

Также в распоряжение аварийно-спасательной службы поступили четыре лодки
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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Парк аварийно-спасательной службы Волгоградской области пополнился новой современной техникой. В ведомство поступили четыре лодки, вездеход и «Neman-500 DCM». Последнему спасатели особенно рады, ведь такой плавсредство лучший помощник на воде. Как рассказывают в администрации региона, этот катер способен развивать скорость до 65 км/ч, обладает повышенной устойчивостью и маневренностью: рулевое управление позволяет совершать повороты до 40 градусов. А еще катер оборудован звукосигнальными устройствами с проблесковыми маячками, а также аппарелями – специальными площадками для удобства проведения водолазных работ.

Сегодня в структуру региональной аварийно-спасательной службы входят 18 поисково-спасательных подразделений и поисково-спасательный отряд, личный состав которых насчитывает 277 человек — это спасатели, водолазы, фельдшеры. На данный момент у них имеется более 260 единиц спецтехники, 73 плавсредства, в том числе современные катера, снегоболотоходы, два судна на воздушной подушке «Кайман-10» и внедорожник «ТРЭКОЛ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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