2020-04-28T15:29:22+03:00
Общество

Экс-мэр Юрий Чехов ушел из «Деловой России»

Руководитель группы компаний «Ритм» и бывший мэр Волгограда написал заявление о сложении полномочий
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Юрий Чехов. Фото из личного архива.Юрий Чехов. Фото из личного архива.
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Еще несколько дней назад руководитель группы компаний «Ритм» и экс-мэр Волгограда Юрий Чехов обсуждал с властями региона инициативы членов «Деловой России» по поддержке со стороны государства наиболее пострадавшего в период пандемии коронавируса бизнеса. Однако накануне написал заявление о сложении полномочий председателя совета реготделения «Деловой России» и вообще вышел из организации.

Коллеги относятся к его решению с пониманием. У экс-мэра многопрофильный бизнес, который в условиях самоизоляции несет большие убытки. Да еще и на Тракторозаводском вещевом рынке грядут грандиозные изменения.

- Я спокоен за Юрия Викторовича, при его активности, неугомонности и общительности, он точно не уйдет в забвение. Скорее, наоборот, - считает бизнесмен и член общественной палаты Волгоградской области Вячеслав Черепахин. - И хотел бы пожелать будущему председателю ДР (которого все хорошо знают) удачи и помощи. Помощи тех, кому самим надо помогать. Но предпринимательство тем и сильно, что даже в глубокой … стагнации, оно не замыкается в себе и больше всех мотивировано на развитие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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