2020-04-28T14:17:39+03:00
Звезды

В ЦУМе Волгограда готовят к открытию первую выставку

Первая экспозиция в обновленном здании будет посвящена 75-летию Победы - «Война на холсте как память поколений»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сотрудники музея ИЗО имени Машкова готовят уникальную экспозицию после переезда в ЦУМ.Сотрудники музея ИЗО имени Машкова готовят уникальную экспозицию после переезда в ЦУМ.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Коронавирус, безусловно, внес свои коррективы в культурную жизнь Волгограда, но сотрудники музея Машкова, несмотря на пандемию, готовят уникальную выставку под названием «Война на холсте как память поколений».

Уникальна она, во-первых тем, что это первая выставка, которая пройдет в обновленном ЦУМе. Напомним, здание универмага после долгих судебных тяжб забрали из частных рук и в марте 2020-го передали волгоградскому музею изобразительных искусств. Во-вторых, в одну экспозицию собрали экспонаты, которые в течение трех лет передавались Волгограду от художников из более чем 30 регионов России и зарубежных стран. Всего более 130 произведений живописи и графики, скульптурные композиции.

- Все эти картины созданы очевидцами военных событий или теми, кто был рядом с ними. Полотна написаны внуками по рассказам дедов; матерями, которые ждут сыновей; ветеранами по воспоминаниям о фронтовых годах, - отмечают в региональном комитете культуры.

Конечно же, выставка откроется лишь после того, как в Волгоградской области снимут все ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса. Сейчас сотрудники музея готовят залы ЦУМа к приему гостей. Естественно, не все. В здании планируют сделать масштабный ремонт. Окончательно отреставрировать универмаг планируют только к 2023 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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