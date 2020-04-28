2020-04-28T13:56:11+03:00
Общество

Подробности о новых случаях коронавируса в Волгограде: один завезли из Калмыкии

Еще 11 выявленных к 28 апреля 2020 года в Волгоградской области заболевших привезли COVID-19 из Москвы и Питера
Наталья ГЛАЗУНОВА
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По-прежнему большая часть зараженных - приезжие в Волгоградскую область из других регионов страны.По-прежнему большая часть зараженных - приезжие в Волгоградскую область из других регионов страны.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Число коронавирусных больных в Волгограде и области к 28 апреля 2020 года увеличилось до 297 человек, плюс 25 за последние сутки. Из них большая часть случаев – завозные из других регионов. Так, по данным регионального оперативного штаба 11 новых пациентов привезли коронавирус из Москвы и Санкт-Петербурга. Один – из Калмыкии. Остальные – контактные, те, кто подхватил новую инфекцию уже на родной земле от зараженных родных, знакомых, близких и не очень людей.

- Круг лиц, с которыми они контактировали, определен, изолирован и находится под медицинским наблюдением. Организовано лабораторное обследование, - отмечают в оперштабе.

Статистика: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 28.04.2020. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Статистика: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 28.04.2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Из 25-ти человек, у которых установили диагноз COVID-19, 11 – в Волгограде. Сразу пять случаев зарегистрировано в Михайловском районе, еще два – в Камышинском. Добавилось по одному пациенту с коронавирусом в Волжском, Городищенском, Суровикинском, Палласовском, Киквидзенском и Ленинском районах. К счастью, в пяти районах Волгоградской области до сих пор не зафиксировано ни одного коронавирусного больного: в Алексеевском, Нехаевском, Октябрьском, Калачевском и Ольховском.

Напомним, что в качестве дополнительного барьера от завозного коронавируса на основных трассах на границе Волгоградской области установили блок-посты, где проверяют весь транспорт, въезжающий в регион. Приезжим еще раз напоминают о необходимости соблюдать 14-дневный карантин – они не имеют права в течение двух недель покидать свое жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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