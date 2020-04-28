2020-04-28T13:30:20+03:00
Общество

Аэропорт Волгограда вошел в топ-15 самых удобных в стране

Сравнивал самые крупные аэропорты России Forbes
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Аэропорт Волгограда занял 15-е место в рейтинге Forbes.Аэропорт Волгограда занял 15-е место в рейтинге Forbes.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Международный аэропорт Волгограда вошел в топ-20 самых удобных в России. Сравнивал 35 аэропортов страны с наибольшим пассажиропотоком Forbes. Оценивали транспортную доступность и наличие долгосрочных парковок, сервис, пунктуальность и международные награды воздушных гаваней. Смотрели и на разнообразие маршрутов и количество работающих авиакомпаний, и на то, сколько пассажирам приходится ждать свой багаж. В итоге волгоградский Гумрак занял 15-е место, набрав 50,5 балла.

В лидерах рейтинга – Шереметьево (65,1 балла), аэропорт Красноярска (60,9) и Домодедово (59,9). Платов с 57,3 балла оказался на пятом месте. На 14-м месте аэропорт Внуково (50,6 балла) и следом с минимальным отставанием Волгоград. Удобнее нашего также аэропорты Санкт-Петербурга, Самары, Калининграда, Нижнего Новогорода, Перми, Уфы, Челябинска, Симферополя. Если бы телетрапы в нашей воздушной гавани были уже построены, она бы оказалась куда выше в рейтинге. Ведь наличие этого удобства для пассажиров оценили в 5 баллов. К тому же среди всех этих аэропортов в Волгограде самая маленькая маршрутная сеть.

Как сообщили «КП-Волгоград» в международном аэропорту Волгограда, в 2019 году через воздушную гавань города-героя прошло 1,2 миллиона пассажиров. Работали в Волгограде восемь авиакомпаний по 17 направлениям.

Сейчас в аэропорту идет третий этап реконструкции, начали которую перед ЧМ-2018. Из-за коронавируса большинство авиарейсов на апрель - май из Волгограда отменены, как и из других городов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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