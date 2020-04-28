2020-04-28T12:37:56+03:00
Экономика

В Волгограде стали больше выпускать бензина

За последний год стоимость автомобильного топлива выросла в среднем на рубль
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Бензина в регионе стали выпускать на 22 процента больше.Бензина в регионе стали выпускать на 22 процента больше.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В первом квартале 2020 года нефтеперерабатывающие заводы Волгоградской области выпустили на 11,4% продукции больше, чем за тот же период года прошлого. Больше всего выросли показатели производства автомобильного бензина, его стали выпускать на 22,6% больше. На 19,0% по сравнению с январем - мартом 2019 года больше производят на волгоградских НПЗ и дизельного топлива. Выпуск газового топлива (сжиженных пропана и бутана) тоже увеличили на 5,1%, как и нефтяных битумов - на 2,6%. Как сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградстате, в то же время на 16,3% упало производство смазочных масел и тяжелых дистиллятов.

При этом цены на автомобильное топливо потихоньку растут. Так, по данным Волгоградстата, в середине апреля средняя стоимость одного литра бензина марки АИ-92 на волгоградских АЗС составляла 43,02 рубля, марки АИ-95 – 47,14, марки АИ-98 – 51,66 рубля. При этом потребительские цены на бензин застыли на той же отметке, что и в начале марта.

Для сравнения в начале января 2020 года заправить машину в Волгограде бензином АИ-92 стоило на 2 копейки за литр дешевле, АИ-95 – на 14 копеек. Из общей картины этой весной выбился АИ-98, который подешевел на 25 копеек. Зато в мае 2019-го цены на бензин в областном центре в зависимости от марки были меньше на 60 копеек или даже на рубль, чем сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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