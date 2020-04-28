2020-04-28T12:24:34+03:00
Общество

В Волгограде акция «Георгиевская ленточка» впервые пройдет в виртуальном формате

Волгоградцам предлагают размещать фото с символом Победы в соцсетях
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волонтеры уже разнесли ленточки по магазинам, аптекам и больницам. Поддержим акцию дома!Волонтеры уже разнесли ленточки по магазинам, аптекам и больницам. Поддержим акцию дома!Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В этом году празднование Дня Победы должно было стать самым красочным, ведь год юбилейный: 75 лет со дня Великой Победы, и даже круглая дата у всероссийской акции «Георгиевская ленточка» - 15 лет. Но в этот свой юбилейный год акция из-за коронавируса впервые пройдет в виртуальном формате.

- Чтобы принять участие в акции, надо сделать фотографию с Георгиевской лентой и опубликовать ее на личной странице в социальных сетях с ответом на вопрос: «Почему для меня важна Георгиевская лента», а также дополнить описание хэштегами: #георгиевскаяленточка и #лучшедома, - поясняют новые условия акции в региональном комитете образования, науки и молодежной политики.

Тех, кто примет участие в акции, призывают пригласить и своих друзей поддержать виртуальный флешмоб.

- Если у вас дома нет ленточки, на официальной странице движения «Волонтеры Победы» в Instagram можно найти виртуальную Георгиевскую ленту и наложить ее на свою фотографию. Кроме того, добровольцы уже передали ленты в магазины, аптеки, медицинским работникам, сотрудникам полиции и ГИБДД, - добавляют в комитете.

Напомним, первая акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году. В последние годы в ней активное участие принимают «Волонтеры Победы», которые раздали по стране уже более 15 миллионов лент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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