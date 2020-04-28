2020-04-28T11:58:08+03:00
Происшествия

В Волгограде мужчина пригрозил убить продавца за невкусный фаст-фуд

Покупатель приставил пистолет к сотруднице точки быстрого питания
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Из-за коронавируса и ограничительных мер некоторые волгоградцы уже доведены до психоза. Иначе как объяснить, что мужчина чуть не убил продавца фаст-фуда за якобы некачественное блюдо.

Случилось это 19 апреля в Красноармейском районе Волгограда. В полицию позвонила 29-летняя продавщица одной из точек быстрого питания и рассказала, что на нее напал разъяренный покупатель.

- Мужчина сделал заказ в павильоне на вынос, но когда ему принесли готовое блюдо, оно ему не понравилось, и он закатил скандал. В порыве гнева мужчина достал предмет похожий на пистолет и приставил к продавщице, - рассказывают в ГУ МВД по региону.

Сотрудники ППС, которые оперативно прибыли на вызов, довольно быстро нашли и задержали буйного покупателя. Им оказался местный 50-летний житель, к слову, ранее судимый и на данный момент нигде не работающий.

- Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что угрожал женщине пневматическим пистолетом. На него завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Грозит ему до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится на подписке о невыезде, - уточняют в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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