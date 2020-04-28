2020-04-28T11:43:10+03:00
Общество

Самоизоляция в Волгограде: еще 104 нарушителя режима

В понедельник более сотни протоколов составили межведомственные патрули в Волгоградской области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
На дорогах установили блок-посты.На дорогах установили блок-посты.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Изменить размер текста:

Во вторник, 28 апреля, пошел второй месяц с тех пор, как Волгоградская область живет в режиме самоизоляции. Кто-то в опасность коронавируса не верит, кто-то ратует за право свободы передвижения и не собирается соблюдать принятые губернатором правила перемещения, кто-то из волгоградцев просто не стал писать уведомление, выходя из дома. Но по улицам городов продолжают шагать патрули из полицейских и чиновников. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, только за прошедший понедельник в Волгограде, Волжском и нескольких райцентрах на нарушителей режима самоизоляции составили 104 протокола.

В судах ждут рассмотрения уже более тысячи подобных дел по статье 20.6.1 КоАП РФ. При этом власти обещали куда строже следить за дисциплиной жителей. Если правила передвижения будут чаще нарушать, а число заболевших коронавирусом расти, введут систему цифровых пропусков. По словам губернатора, пик заболеваемости COVID-19 в Волгоградской области ожидают после майских праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ЦУМе Волгограда готовят к открытию первую выставку
Подробности о новых случаях коронавируса в Волгограде: один завезли из Калмыкии
Аэропорт Волгограда вошел в топ-15 самых удобных в стране
В Волгограде стали больше выпускать бензина
В Волгограде акция «Георгиевская ленточка» впервые пройдет в виртуальном формате
В Волгограде мужчина пригрозил убить продавца за невкусный фаст-фуд
Самоизоляция в Волгограде: еще 104 нарушителя режима
Еще не май: в Волгоградской области ожидают заморозки
Коронавирус в Волгограде: 297 заболевших
Андрей Бочаров о коронавирусе в Волгограде: пик заболеваемости придется на середину мая
В ЦПКиО Волгограда сделают три озера и ручеек
Волгоградские ученые получили шесть наград за изобретения
В Волжском за неделю оштрафовали сто нарушителей режима самоизоляции
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 28 апреля 2020: могут разрешить велопрогулки и пробежки
За выходные патрули составили более 200 протоколов на нарушивших самоизоляцию волгоградцев
В Волгограде следователи возбудили уголовное дело после взрыва машины на Хорошева
Под Волгоградом водитель снес лавочку с сидящей на ней девушкой
Урюпинск обогнал Волгоград по количеству заболевших коронавирусом за сутки
Часть самолетов из Волгограда отменили до конца мая
Волгоград вошел в топ-5 городов России по качеству общественного транспорта