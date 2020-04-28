Самоизоляция в Волгограде: еще 104 нарушителя режима

28 Апр 2020 2020-04-28T11:43:10+03:00

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Во вторник, 28 апреля, пошел второй месяц с тех пор, как Волгоградская область живет в режиме самоизоляции. Кто-то в опасность коронавируса не верит, кто-то ратует за право свободы передвижения и не собирается соблюдать принятые губернатором правила перемещения, кто-то из волгоградцев просто не стал писать уведомление, выходя из дома. Но по улицам городов продолжают шагать патрули из полицейских и чиновников. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, только за прошедший понедельник в Волгограде, Волжском и нескольких райцентрах на нарушителей режима самоизоляции составили 104 протокола.

В судах ждут рассмотрения уже более тысячи подобных дел по статье 20.6.1 КоАП РФ. При этом власти обещали куда строже следить за дисциплиной жителей. Если правила передвижения будут чаще нарушать, а число заболевших коронавирусом расти, введут систему цифровых пропусков. По словам губернатора, пик заболеваемости COVID-19 в Волгоградской области ожидают после майских праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU