2020-04-28T11:11:20+03:00
Общество

Еще не май: в Волгоградской области ожидают заморозки

Синоптики и региональное управление МЧС предупреждают о резком понижении ночной температуры
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Прогнозируют, что на почве температура упадет до -2 градусов.Прогнозируют, что на почве температура упадет до -2 градусов.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В этом году весна выдалась богатой на сюрпризы, причем со всех сторон. Даже природа капризничает: то солнышком припечет, то подморозит. Вот и завтра, 29 апреля, в Волгоградской области прогнозируют заморозки. Синоптики и региональное управление МЧС уже выдали соответствующие предупреждения.

По прогнозам Волгоградского Гидрометцентра, столбик термометра начнет опускаться уже к вечеру 28 апреля, а во второй половине ночи и утром 29 апреля 2020 года в отдельных районах Волгоградской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов.

Напоминаем, что отопительный сезон в Волгограде заканчивается как раз 29 апреля, в Камышине батареи выключили уже сегодня, 28 апреля, а в Волжском и остальных городских округах и районах топить будут до 30 апреля.

Тех, кому придется этой ночью согреваться калориферами или печками, в МЧС по Волгоградской области напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при использовании печного оборудования и электронагревательных приборов.

- Помните, что от этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества, - говорят спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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