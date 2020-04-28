Волгоградские ученые получили шесть наград за изобретения
Шесть изобретений ученых Волгограда получили медали XXIII Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед 2020». Из-за коронавируса и введенных ограничений разработки в этом году представляли дистанционно. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона, наград удостоены проекты ученых из ВолгГМУ, ВолгГТУ, ВолГАУ и ВолГУ. Их отметили из шести сотен разработок из 24 государств и 35 регионов страны.
«Золота» удостоен «Экзоскелет 34» Александра Воробьева и Федора Андрющенко из волгоградского медуниверситета. Их изобретение уже помогает восстанавливать двигательную функцию рук пациентов. А недавно ученые представили еще одну новую разработку – шлем для защиты от коронавируса.
«Серебро» получили сразу три разработки. Среди них пятиосевой 3D-принтер компании «Стереотек», уничтожающая летающих насекомых установка от волгоградского политеха и технология опрыскивания растений от ученых ВолГАУ.
«Бронза» досталась еще двум проектам. Ученые из ВолГУ представили «палочку-выручалочку» для криминалистов. Их технология позволяет снять отпечатки пальцев даже с предметов, которые долгое время находились в воде. А в ВолгГТУ придумали устройство, которое не дает водителю засыпать за рулем.
ИСТОЧНИК KP.RU