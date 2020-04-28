В Волжском за неделю оштрафовали сто нарушителей режима самоизоляции

28 Апр 2020 2020-04-28T09:02:46+03:00

В городе-спутнике за неделю отправили 147 человек на карантин

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В Волжском к 28 апреля 2020 года выявили уже 21 человека с коронавирусом – это один из самых высоких показателей в Волгоградской области. Потому в городе-спутнике тщательно следят за тем, как приезжие соблюдают карантин, а жители – режим самоизоляции. С 17 апреля в Волжском выдали уже 147 предупреждений. За прошедшую неделю на нарушителей было составлено более 100 протоколов.

Кроме того, с 25 апреля на стационарном посту ГИБДД на въезде в Волжский со стороны трассы Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград установили дополнительный пункт контроля. Всех прибывающих в Волжский информируют о действующем в Волгоградской области режиме самоизоляции и ответственности за его несоблюдение.

Также в Волжском на базе клинико-диагностической лаборатории детской поликлиники №2 отныне будут делать тесты на коронавирус. За сутки эта лаборатория сможет выполнять три цикла исследований тест-систем «Вектор».

Напомним, всего в Волгоградской области на данный момент зарегистрировано 272 случая коронавируса, в стационарах находятся 643 человека. Восемь человек в регионе уже скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

ВАЖНО!

При появлении первых симптомов респираторных заболеваний или любом ином недомогании необходимо незамедлительно вызвать врача на дом по телефону поликлиники или позвонив на горячую линию 8-800-200-76-86, а также по телефону единой диспетчерской службы 8(8443) 41-18-01.

ИСТОЧНИК KP.RU