Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 28 апреля 2020: могут разрешить велопрогулки и пробежки

28 Апр 2020 2020-04-27T22:46:21+03:00

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 28 апреля 2020 года, самые важные события

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Каждый день приносит новых заболевших. На 28 апреля 2020 года в Волгоградской области +30 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 . Общее число заболевших достигло 272 человек. Основная масса инфицированных пришлась на последнюю неделю. В больницах с подозрением на коронавирус находятся 643 человека.

К сожалению, растет статистика и по умершим. За выходные скончались от коронавирусной инфекции три человека. Все - пожилые люди. Они слишком поздно обратились к медикам. В последнее время находились на ИВЛ.

Чтобы ускорить диагностику и исключить очереди для получения результатов тестов в Волгоградской области заработала еще одна лаборатория. Клинико-диагностическую лабораторию волжской детской поликлиники №2 оснастили необходимой техникой и обучили персонал для работы с COVID-19. Специалисты смогут делать до 700 тестов в неделю.

По прежнему нетронутыми эпидемией остаются всего лишь пять районов области: Алексеевский, Калачевский, Ольховский, Октябрьский, Нехаевский. Лидером за последние сутки по заразившимся стал Урюпинск. Он обогнал в этом плане даже Волгоград.

Но медики и чиновники считают, что ситуация хоть и невеселая, но вполне стабильная и прогнозируемая. Так что возможно, на начало мая нас ждет послабление режима самоизоляции. На брифинге представитель администрации заявил, что рассматриваются такие радости для волгоградцев как пробежка и велопрогулка. Их могут включить в причины, чтобы покинуть на время дом.

Высказались власти и по поводу цифровых пропусков, постановление о которых губернатор подписал до этого. Волгоградцы могут выдохнуть. По крайней мере, до конца апреля их точно вводить не будут. Они понадобятся в том случае, если ситуация резко ухудшится. А такого, хочется верить, не будет. В любом случае, специальный сайт по выдаче пропусков сейчас в разработке – на всякий случай. Чтобы быть готовыми.

Ну а пока патрули продолжают штрафовать волгоградцев, которые нарушают режим самоизоляции. За выходные 209 человек попали под протоколы. Их ждут суды и штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU