2020-04-27T21:52:52+03:00
Общество

За выходные патрули составили более 200 протоколов на нарушивших самоизоляцию волгоградцев

Наказание должен определить суд
Екатерина МАЛИНИНА
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Патрули проверяют паспорт и уведомление.Патрули проверяют паспорт и уведомление.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Рекордное число протоколов составили межведомственные патрули, которые «ловили» нарушивших самоизоляцию волгоградцев в эти выходные. Полицейские, сотрудники Роспотребнадзора, чиновники, росгвардейцы проверяли у свободно прогуливающихся жителей документы и уведомления. На этот раз нарушителей режима оказалось много. Кто-то решил выехать пикником на природу, кто-то отправился на рыбалку, а кто-то в парк подышать свежим воздухом. Но пока все эти причины не относятся к разрешительным в ситуации «повышенной готовности», которую объявил губернатор Андрей Бочаров.

Только за воскресенье проверяющие составили 131 протокол, а в воскресенье – 78. Это много по сравнению с остальными днями. Возможно, проверять стали чаще и лучше, возможно, волгоградцы расслабились под апрельским солнышком. Теперь всех нарушителей ст. 20.6.1 КоАП ждет судебное разбирательство. Статья предусматривает наказание от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. Но обычно дают минимальные штрафы или предупреждения.

Кстати, 27 апреля на брифинге представитель администрации заявил о возможном послаблении ограничений режима самоизоляции в регионе. Например, могут разрешить пробежки и прогулки на велосипедах. Ведь от сидения в квартирах люди здоровее точно не становятся.

Напомним, на данный момент коронавирусом заразились 272 человек. За последние сутки - 30 человек. Всего от COVID-19 умерли 8 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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