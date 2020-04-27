Под Волгоградом водитель снес лавочку с сидящей на ней девушкой

27 Апр 2020 2020-04-27T18:39:31+03:00

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Авария произошла 27 апреля в 16-40 на 15-м километре трассы «Волгоград-Котельниково-Сальск». 40-летний мужчина на «десятке» мчался в сторону поселка Соляной. Пока неизвестно, по какой причине он не справился с управлением, но его машину понесло на обочину. Изменить траекторию движения легковушки он не смог. Его автомобиль въехал в лавочку на остановке СНТ «Звезда». К несчастью, в этот момент на ней в ожидании автобуса сидела 19-летняя девушка. В итоге пострадали и водитель и волгоградка. Их на «скорой» доставили в больницу №15, где ими сейчас занимаются медики. Последствия ДТП серьезные. У девушки - переломы ног и таза, у водителя травма головы.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- По факту ДТП проводится проверка, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Водителей просят быть внимательными за рулем. Соблюдать скоростной режим. Ведь от соблюдения правил дорожного движения зависит здоровье и жизнь людей.

ИСТОЧНИК KP.RU