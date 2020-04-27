2020-04-27T18:12:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Урюпинск обогнал Волгоград по количеству заболевших коронавирусом за сутки

Сразу шесть жителей района попали в больницу с диагнозом COVID-19
Екатерина МАЛИНИНА
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Половина случаев - завозные из других регионов страны.Половина случаев - завозные из других регионов страны.
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К сожалению, статистика по заразившимся коронавирусом в Волгоградской области не радует. В субботу – 26 человек, в воскресенье – 30, в понедельник снова 30. Чаще всего лидером по заболевшим становится Волгоград, что вполне логично. В нем проживает миллион человек. Но на этот раз вспышка COVID-19 в Урюпинском районе. Там сразу шесть жителей попали в больницу с таким диагнозом. Видимо, в родные края продолжают возвращаться мужчины, которые уезжали в Москву на заработок. По прежнему много заразившихся в Волгограе и в Николаевском районе – по пять случаев. 4 случая в Михайловском районе, три человек в Волжском, 2 заболевших в быковском районе. По одному заразившемуся в Палласовском, Котельниковском, Среднеахтубинском, Городищенском и Дубовском районах. ПО-прежнему нет коронавируса в Калачевском, Нехаевском, Ольховском, Алексеевском и районах.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, половина из госпитализированных привезли коронавирус из других регионов. Половина заразилась от знакомых и родственников. Сейчас характерны и семейные очаги COVID-19.

Кстати, информационный центр по мониторингу ситуации с короновирусом сравнил регионы Южного Федерального округа. Он посчитал, сколько заоблело человек и сравнило с численностью населения каждого региона. Получилось, что на 100 тысяч человек у нас 10,6 случаев. И это неплохая цифра. В Астраханской области - 29,3в Калмыкии 57,1, в Краснодарском крае – 15, в Ростовской области – 16,9. Лучше, чем у нас, ситуация в Крыму (3,6) и Севастополе (7,6).

Может быть поэтому заговорили о возможных послаблениях режима самоизоляции, когда будут допустимы пробежки, поездки на велосипеде, которые не влияют на цифры по распространению коронавируса, но укрепляют здоровье волгоградцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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