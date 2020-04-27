Часть самолетов из Волгограда отменили до конца мая

27 Апр 2020 2020-04-27T17:13:06+03:00

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Похоже, что в мае волгоградцы тоже никуда не полетят. Авиакомпании отменяют еще ряд рейсов из Волгограда в Москву и другие города. Притом, что в России формально полеты не запрещены, вот только летать на самолетах некому и некуда. На прикол борты ставит коронавирус и самоизоляция. Как сообщают «КП-Волгоград» в аэропорту, в мае отменили рейсы из Волгограда в Москву сразу две авиакомпании – Аэрофлот и S7 Airlines.

В частности, не будет следующих авиарейсов

Аэрофлот

SU 1182/1183 Москва - Волгоград - Москва – со 2 по 4 мая, с 6 по 9 мая, с 12 по 31 мая 2020 года,

SU 1184/1185 Москва - Волгоград - Москва – со 2 мая по 1 июня 2020 года

SU 1186/1187 Москва - Волгоград - Москва – с 1 по 10 мая 2020 года,

SU 1188/1189 Москва - Волгоград - Москва – с 1 по 31 мая 2020 года.

S7 Airlines

S7 2141/2142 Москва – Волгоград – Москва – с 12 по 28 мая 2020 года,

S7 2145/2146 Москва – Волгоград – Москва – по 1 июня 2020 года.

Напомним, что авиакомпания Победа еще ранее предупредила об отмене всех своих рейсов в мае из Волгограда в Москву и Питер (и обратно) (DP 181/182, DP 183/184, DP 517/518). Также сократила полетную программу авиакомпания Utair.

До середины мая не будет следующих рейсов из Волгограда и обратно:

в Уфу и Краснодар– по 13 мая (UT 169, UT170, UT307, UT308),

в Ростов-на-Дону – по 15 мая (UT161/162),

в Астрахань и Сочи - по 16 мая (UT 141, UT142, UT149, UT150).

- Более подробную информацию по отмененным рейсам можно узнать в представительствах авиакомпаний. Актуальное расписание вы найдете на сайте аэропорта Волгограда. Также информацию вы можете получить в справочной аэропорта (8442) 26-10-87, - добавляют в пресс-службе волгоградской воздушной гавани.

ИСТОЧНИК KP.RU