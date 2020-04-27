2020-04-27T17:09:12+03:00
Общество

Волгоград вошел в топ-5 городов России по качеству общественного транспорта

В 60 городах страны оценивали качество и доступность транспортного обслуживания
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Общественный транспорт в Волгограде оказался весьма не плох.Общественный транспорт в Волгограде оказался весьма не плох.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Волгоград занял весьма почетное пятое место в рейтинге городов России по качеству общественного транспорта. Оценивали 60 городов страны с населением до 1,6 миллиона человек специалисты центра Simetra. При этом столицы в исследовании не рассматривали из-за их явного преимущества. В итоге в лидерах оказались города-миллионники Екатеринбург, Самара и Казань. Вторым стал небольшой Ижевск. А аутсайдерами рейтинга по комфортности передвижения по городу стали Воронеж, Махачкала и Астрахань.

Создатели рейтинга назвали волгоградский метротрам настоящей «изюминкой» транспортной системы. Отметили гибкое тарифное меню с выгодным пересадочным тарифом на муниципальных маршрутах и его отсутствие у частных перевозчиков. Заметили и минусы: превышения социально обоснованных тарифов, до 20% неисправного подвижного состава, а также кривизну маршрутов при ярко выраженной оси планировки города.

Рейтинг городов-миллионников по качеству общественного транспорта.

Рейтинг городов-миллионников по качеству общественного транспорта.

У нас чуть более 13 километров выделенных полос, в той же Казани - 182, посчитали специалисты. А вот по цене разового билета Волгоград выгодно отличается среди городов миллионников из первой тройки. У нас стоимость проезда в общественном транспорте 25 рублей, у остальных - 27 - 28,5 рубля. Но ценовая доступность в целом все же ниже. При этом у нас самый низкий в топ-5 коэффициент использования троллейбусной сети - 76,2%.

Как сообщает «КП-Волгоград», в качестве критериев оценки брали близость остановок общественного транспорта к жилью и местам притяжения, стоимость проезда, эффективность транспортной сети (среднее время ожидания, заполненность салона, плотность движения, протяженность выделенных полос) и скорость перемещения по городу, характеристики подвижного состава и наличие разных мелочей, которые обеспечивают комфорт пассажиров, в том числе электронной транспортной карты. Также эксперты рассматривали безопасность, состояние экологичного электротранспорта и оценку качества транспортного обслуживания горожанами. Всего 40 критериев по данным за последний квартал 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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