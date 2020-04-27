2020-04-27T15:27:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Тесты на коронавирус будут делать в Волжском

В Волгоградской области развернуто пять лабораторий, где проводят тесты на коронавирусную инфекцию
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На тест уходит 3 - 6 часов.На тест уходит 3 - 6 часов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Волгоградской области уже пять лабораторий делают тесты на коронавирус: поликлиника №2, противочумный институт, который также является референс-центром, клиника №1 ВолгГМУ, поликлиника РЖД и Диалайн. Но они едва справляются, делая около тысячи тестов в день. Теперь к исследованию биоматериала на коронавирус подключают еще одну лабораторию в городе Волжском.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, обучили персонал в центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора и оснастили необходимой техникой клинико-диагностическую лабораторию волжской детской поликлиники №2. Автоклав, центрифуги и специализированные насосные системы для ПЦР диагностики помог закупить ТМК «ВТЗ».

За сутки лаборатория в Волжском сможет делать три цикла исследований тест-системы «Вектор». На один уходит от трех до шести часов. В неделю здесь смогут делать порядка 700 тестов. Причем врачи и лаборанты будут работать в круглосуточном режиме.

Всего на 27 апреля уже более 24 тысяч тестов на коронавирус сделали в Волгограде, подтвердили диагноз у 272 человек, к сожалению, 8 из них умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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