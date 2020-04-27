2020-04-27T15:05:55+03:00
Общество

В Волгограде апрельские проездные продлят на месяц, но не всем

Продолжат действовать только те билеты, которыми ни разу в апреле не воспользовались
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Тем, кто ни разу не воспользовался картой в апреле, их действие на май продлят автоматически.Тем, кто ни разу не воспользовался картой в апреле, их действие на май продлят автоматически.
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Из-за всеобщего режима самоизоляции многие волгоградцы уже месяц почти не выходят из дома. А ведь многие еще в марте купили проездные билеты на общественный транспорт на апрель, не подозревая, что они им так и не понадобятся. Понимая нестандартность ситуации, в департаменте городского хозяйства администрации Волгограда приняли решение продлить действия апрельских проездных билетов еще на месяц. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в мэрии. Причем продлить карты обещают автоматически.

- Горожанам, которые ранее приобрели проездные билеты, но не смогли ими воспользоваться, нет необходимости обращаться с заявлением в операционный центр – электронная система продлит действие карты в автоматическом режиме, - поясняют в мэрии.

Но есть одно «но»: продлят действие карты «Волна» не всем. А только тем, кто действительно сидел дома и ни разу в апреле не воспользовался своим проездным билетом.

- Главное условие - по карте «Волна» не должно быть совершено транзакций в течение апреля, - добавляют в администрации города.

Обидно тем, кто проехался всего-то пару раз в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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