2020-04-27T14:38:14+03:00
Происшествия

В Волгограде завкафедрой вуза брала деньги со студентов за "пятерки" на экзаменах

Свою благосклонность сотрудница университета оценивала в 40 тысяч рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Вроде и зарплаты у преподавателей вузов не маленькие, а взяточничество там процветает. Вот еще одну сотрудницу волгоградского университет, которая, между прочим, была заведующей кафедрой, отправили на скамью подсудимых. Да, она тоже попалась на взятках. Брала со студентов за положительную сдачу экзаменов.

Как установили следователи Центрального СУ СКР по Волгограду, к преподавателю пришли два студента, которым предстояла защита магистерских диссертаций. Они принесли проекты, но завкафедрой их отклонила, потом еще раз, и еще. А затем предложила свою помощь в написании работ, оценив свою работу в 40 тысяч рублей за каждую.

- Получив от студентов деньги, своё обещание женщина выполнила – на итоговом экзамене им поставили оценки «отлично», - говорят «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Уличили во взяточничестве женщину сотрудники регионального УФСБ, на основании их материалов и завели на нее уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки за заведомо незаконные действия».

- В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Центрального района, - уточняют следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Урюпинск обогнал Волгоград по количеству заболевших коронавирусом за сутки
Часть самолетов из Волгограда отменили до конца мая
Волгоград вошел в топ-5 городов России по качеству общественного транспорта
Тесты на коронавирус будут делать в Волжском
В Волгограде апрельские проездные продлят на месяц, но не всем
В Волгограде завкафедрой вуза брала деньги со студентов за "пятерки" на экзаменах
Волгоградцев предупреждают о мошенничестве на штрафах режима самоизоляции
Самоизоляция в Волгограде: могут разрешить пробежки и велопрогулки
Вводить цифровые пропуска в Волгограде в апреле не будут
Энергетики ЮФО выполняют все обязательства
Пышная красотка из Волжского стала финалисткой телешоу MODEL XL
Самоизоляция в Волгограде: еще 45 человек оштрафовали за выход из дома
Коронавирус в Волгограде: еще тридцать новых заболевших
В Волгограде откорректируют планы на День Победы
Под Волгоградом шесть парней на мопеде попали в ДТП: 14-летний мальчишка погиб
С начала года волгоградские промпредприятия нарастили производство
В Волгограде 29 апреля отключат отопление
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 27 апреля 2020: трехлетний малыш заразился COVID-19 от мамы
Вместо Зайчиков до Культбазы: с 27 апреля меняют расписание спецмаршрутов на Сарпинский
Сайт цифровых пропусков в Волгоградской области сможет полноценно работать не раньше 27 апреля
Волгоградцев с повышенной температурой теперь обслуживают только одна подстанция Скорой помощи
Коронавирус в Волгоградской области: за сутки заболели еще 30 человек
На Прудбое военные повара соревновались в приготовлении борща и ватрушек