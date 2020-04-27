В Волгограде завкафедрой вуза брала деньги со студентов за "пятерки" на экзаменах

27 Апр 2020 2020-04-27T14:38:14+03:00

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Вроде и зарплаты у преподавателей вузов не маленькие, а взяточничество там процветает. Вот еще одну сотрудницу волгоградского университет, которая, между прочим, была заведующей кафедрой, отправили на скамью подсудимых. Да, она тоже попалась на взятках. Брала со студентов за положительную сдачу экзаменов.

Как установили следователи Центрального СУ СКР по Волгограду, к преподавателю пришли два студента, которым предстояла защита магистерских диссертаций. Они принесли проекты, но завкафедрой их отклонила, потом еще раз, и еще. А затем предложила свою помощь в написании работ, оценив свою работу в 40 тысяч рублей за каждую.

- Получив от студентов деньги, своё обещание женщина выполнила – на итоговом экзамене им поставили оценки «отлично», - говорят «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Уличили во взяточничестве женщину сотрудники регионального УФСБ, на основании их материалов и завели на нее уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки за заведомо незаконные действия».

- В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Центрального района, - уточняют следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU