Волгоградцев предупреждают о мошенничестве на штрафах режима самоизоляции

27 Апр 2020 2020-04-27T14:28:13+03:00

Протокол могут составить только в вашем присутствии. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области нарушителей не обзванивают, а протокол могут составить только в вашем присутствии

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Уже месяц волгоградцы живут в режиме полной самоизоляции. За нарушение – выход из дома без уважительных причин и документов – установлены солидные штрафы. В судах уже более тысячи подобных дел, 136 нарушителей заплатят штрафы. Тем временем, нажиться на ситуации пытаются мошенники. Как сообщает «КП-Волгоград», вице-губернатор Анна Писемская заявила, что немало жителей Волгоградской области сообщают в колл-центр по коронавирусу о странных телефонных звонках. Неизвестные предлагают в упрощенном порядке оплатить штрафы, которые якобы выписаны за нарушение режима самоизоляции. Учтите, это мошенники.

- У нас никто не осуществляет обзвон с [такими] предложениями. Во-первых, этому всегда предшествует составление протокола уполномоченными должностными лицами и исключительно в присутствии нарушителя. Во-вторых, суд принимает соответствующее постановление. И только после возникает обязанность заплатить штраф, - заявила Писемская.

Так что все подобные звонки - это способ мошенничества. Вице-губернатор советует сообщать о них в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU