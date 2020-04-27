Энергетики ЮФО выполняют все обязательства

27 Апр 2020 2020-04-27T11:35:51+03:00

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Заместитель полномочного представителя президента РФ в ЮФО Владимир Гурба и генеральный директор компании «Россети Юг» Борис Эбзеев обсудили вопросы надежного электроснабжения населения и социально значимых объектов округа в неблагоприятных эпидемиологических условиях.

По словам Бориса Эбзеева, производственный персонал компании сейчас работает в непрерывном режиме, соблюдая все меры индивидуальной защиты. Большая часть административно-управленческого персонала переведена на удаленную работу. Но интересы потребителей не пострадали - все услуги оказываются дистанционно.

- На особом контроле медучреждения, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких. Таких более 40. Мы провели технические обследования на отсутствие дефектов в системе энергоснабжения, предусмотрели резервные схемы на случай нештатных ситуаций, обеспечили больницы дизель-генераторами, где это необходимо, - подчеркнул Эбзеев.

Обеспечены дополнительные мощности и для строящихся инфекционных госпиталей Минобороны РФ в Ростове-на-Дону и Волгограде. В срок выполнят энергетики и ремонт, и техобслуживание энергокомплекса. В этом году на эти цели будет направлено 1,6 миллиарда рублей.

Владимир Гурба отметил важность превентивных мероприятий, всестороннего контроля и надежного электроснабжения стратегически важных объектов и населения. Также заместитель полпреда в ЮФО подчеркнул необходимость согласованных действий представителей органов региональной власти и специалистов электросетевого комплекса.