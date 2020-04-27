Пышная красотка из Волжского стала финалисткой телешоу MODEL XL

27 Апр 2020 2020-04-27T11:27:16+03:00

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Волжанка Виктория Гасанова смогла не только попасть в уникальный телепроект канала «Ю» - «MODEL XL», но и добралась до финала. Из 12-ти участниц нашу землячку отобрали в тройку лучших. А по итогам последней фотосессии в финальном выпуске программы в борьбе и вовсе остались двое – Виктория Гасанова и Елена Терехина. Жюри было очень непросто выбрать между ними победительницу проекта.

- Вика удивительно фотогенична. У нее очень красивое всегда в кадре лицо, даже если оно не выражает никаких эмоций, - отметила на съемках лук-бука своей коллекции Анфиса Чехова.

- Удивительно, какой сумасшедший прогресс показала Виктория с того момента, как попала на проект и в финале, - восхищается волжанкой стилист и ведущий проекта Николай Овечкин.

vikagas Виктория Гасанова из Волжского попала в число лучших plus-size моделей России

Обе девушки прекрасны, но все-таки победа в телешоу досталась Елене Терехиной. Впрочем, наша Виктория совсем не расстроилась. Признается, что ждала такого результата. Она знает, что отныне, даже не выиграв главный приз, ее модельная карьера пойдет вверх. Виктории уже сделали несколько весьма заманчивых предложений, и она планирует покорить в дальнейшем не только Питер и Москву, но и зарубежные подиумы.

Параметры Виктории Гасановой: 110-85-123, рост – 173, вес 90 кг.

Волжанка Виктория Гасанова стала финалисткой шоу МОДЕЛЬ XL РОССИЯ.

ИСТОЧНИК KP.RU