Коронавирус в Волгограде: еще тридцать новых заболевших

27 Апр 2020 2020-04-27T11:14:45+03:00

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Пока ни в Волгоградской области, ни в целом в России, остановить распространение коронавируса не могут. С каждым днем число заболевших растет. Только за минувшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» установили еще у 30-ти волгоградцев, итого к 27 апреля численность зараженных составляет 272 жителя Волгоградской области. Еще сотни – в больницах с подозрением. Растет и число тяжело больных и умерших. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) на 11.50 27 апреля в нашем регионе скончались от коронавируса уже восемь человек.

Много среди пациентов пенсионеров и детей, но все же основной возраст заболевших волгоградцев – 30-50 лет. Большая часть из них – те, кто вернулись в Волгоградскую область из других регионов, чаще из Москвы. На днях глава региона Андрей Бочаров принял решение установить дополнительные посты на въездах в область – проверяют весь въезжающий транспорт. И еще раз напоминают, что все приезжие обязаны соблюдать 14-дневный карантин.

За последние сутки в России подтверждено 6198 новых случаев коронавируса в 84 регионах, Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни. Итоговая цифра зараженных за весь период выросла до 87 147 случаев. Умерло уже 794 человека, из них 50 - за последние сутки. Выздоровели 7346 человек, 579 = за последние сутки.

Специалисты не решаются прогнозировать, когда инфекция пойдет на спад. А значит, впереди нас ждут новые зараженные, и дай Бог, чтобы все они перенесли болезнь в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU