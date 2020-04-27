2020-04-27T10:47:07+03:00
Общество

В Волгограде откорректируют планы на День Победы

Губернатор Андрей Бочаров завял, что необходимо обеспечить проведение всех памятных и торжественных мероприятий в условиях угрозы коронавируса
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Родина-мать встретит День Победы полностью обновленной.Родина-мать встретит День Победы полностью обновленной.Фото: Игорь БУГАЕВ
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В 2020 году из-за угрозы коронавируса президент решил перенести торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 9 Мая не будет ни военного парада, ни шествия Бессмертного полка, причем по всей стране. Но праздник в Волгограде все равно отметят. Правда, план празднования откорректируют с учетом сложившейся обстановки. Поздравить ветеранов и оказать им дополнительную поддержку в эти дни ничто не должно помешать. Такое решение озвучил губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании 27 апреля.

- В непростых условиях важно обеспечить проведение всех памятных, торжественных мероприятий с полным соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и требований комплексной безопасности, - заявил на оперативном совещании Андрей Бочаров.

Предложения по празднованию 9 Мая в 2020 году в Волгоградской области обсудят на заседании оргкомитета на этой неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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