Под Волгоградом шесть парней на мопеде попали в ДТП: 14-летний мальчишка погиб

27 Апр 2020 2020-04-27T12:23:55+03:00

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Жуткая авария произошла вчера, 26 апреля, в Городищенском районе Волгоградской области: в столкновении мопеда и иномарки пострадали сразу пять молодых парней от 16 до 18 лет, а 14-летний мальчишка погиб. И все из-за безрассудства этой молодежи.

Молодые люди загулялись до позднего вечера в соседнем поселке, и когда пришло время возвращаться, оказалось, что из транспорта только мопед «Лифан» на всю их толпу в шесть человек. Но это парней не смутило, 18-летний владелец мопеда усадил всех друзей и помчался по дороге «Волгоград-Каменск-Шахтинский». На часах было 23.22. Выезжая на дорогу со стороны поселка Карповка, водитель решил проскочить перед «Шевроле Лачетти», которое ехало по главной. Не успел. Иномарка врезалась в мопед на полном ходу.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, 14-летний мальчишка, который был на мопеде погиб сразу на месте ДТП. 18-летний водитель и четверо его друзей в возрасте от 16 до 18 лет получили травмы различной степени тяжести, их увезли в больницу.

Еще одна авария с участием двухколесника произошла в Среднеахтубинском районе. 33-летний мужчина на мотоцикле «Хонда» ехал со стороны Волгограда в Краснослободск, да так разогнался, что не успел притормозить перед едущей впереди «Шкода Октавия» и врезался в иномарку. К счастью, все остались живы. Мотоциклиста с небольшими ранами и ушибами увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU