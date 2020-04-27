С начала года волгоградские промпредприятия нарастили производство

27 Апр 2020 2020-04-27T09:28:52+03:00

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Из-за коронавируса сильно пострадали представители малого и среднего бизнеса в Волгоградской области, а вот промышленные «гиганты» наоборот только нарастили объемы. В Волгоградской области по итогам первого квартала объем промышленного производства составил 106,8% это на 5,3% выше, чем в среднем по России. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК, Хорошую динамику демонстрируют обрабатывающие предприятия региона, индекс которых составил 111,6% (при среднероссийском показателе 103,8%). Наращивают объемы и волгоградские машиностроители: выпуск транспортных средств, машин и оборудования за этот период удвоился. На 2,5% увеличился выпуск химических веществ, на 14,6% - лекарственных средств.

- Предприятия металлургического комплекса увеличили выпуск готовых металлических изделий на 44%. В производстве прочей неметаллической минеральной продукции рост достиг 7,2%. В 1,6 раза увеличился выпуск асфальтобетонных смесей, кирпича — на 34,4%, цемента — на 22,6%; керамической плитки для внутренней облицовки стен — на 17,5%; строительных блоков — на 8%; гипса — на 5,9%.

В нефтеперерабатывающем комплексе рост объемов производства кокса и нефтепродуктов составил 11,4%, за счет увеличения выпуска бензина автомобильного на 22,6%, дизельного топлива — на 19%, сжиженного пропана и бутан — на 5,1%, - приводят данные в комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU