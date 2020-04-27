2020-04-27T08:58:30+03:00
Общество

В Волгограде 29 апреля отключат отопление

Постановление об окончании отопительного сезона 2020 подписал глава Волгограда
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Батареи будут горячими еще пару дней.Батареи будут горячими еще пару дней.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На прошлой неделе некоторые волгоградцы радовались продлению отопительного сезона, но уже в выходные воздух днем прогревался до +18 градусов и горячие батареи были уже совсем лишними. Горожане держали окна нараспашку и страдали от духоты. Поэтому в понедельник, 27 апреля 2020 года, глава Волгограда Виталий Лихачев подписал постановление об окончании отопительного сезона. Отключат отопление в областном центре 29 апреля 2020 года.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, такое решение приняли на основании прогноза погоды на ближайшую неделю. По данным Волгоградского ЦГМС, холодов уже не будет. А среднесуточная температура 29 апреля 2020 достигнет +10 градусов и будет повышаться с каждым днем.

Напомним, по закону отключают отопление, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней подряд превышает +8 градусов. В этом году жители Волгоградской области весь апрель просидели дома в режиме самоизоляции. Поэтому власти приняли решение отапливать жилые дома на две недели дольше обычного, чтобы не допустить роста простуд. Но отрегулировать температуру теплоносителя в соответствии с погодой никто не удосужился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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