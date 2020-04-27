2020-04-26T22:01:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 27 апреля 2020: трехлетний малыш заразился COVID-19 от мамы

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 27 апреля 2020 года, самые важные события
Екатерина МАЛИНИНА
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Очередные невеселые сводки распространения эпидемии коронавируса в Волгоградской области. Заболели еще 30 человек. Среди них один ребенок. Все остальные взрослые. Малыш заразился от мамы, которая слегла с COVID-19 чуть раньше. Общее число заболевших достигло 242 человек. 607 находятся в больницах. За сутки от коронавируса погибли два волгоградца. Всего же на 27 апреля 2020 года семь погибших от новой эпидемии.

Известно, что 14 из 30 заразившихся, приехали с инфекцией из Москвы. В основном мужчины. Они возвращаются в родные села после вахт и потери работы. Еще у трех волгоградцев пока не выяснили происхождение вируса. Они не общались с контактными. От заразы свободны только пять районов области. На этот раз сдался Чернышковский район.

Жалуются волгоградцы на работу «скорой». Тем, кто вызвал неотложку из-за температуры, приходится ждать ее по несколько часов. Дело в том, что теперь таких больных обслуживает только одна подстанция. Ведь повышенная температура сразу же дает подозрения на COVID-19, а значит, особый алгоритм обслуживания. В итоге только за один день 6 машин обслужили 84 вызова.

Ситуация, судя по цифрам, лучше не становится. Каждый день мы бьем печальные рекорды. И вряд ли стоит ждать серьезных послаблений после 30 апреля. В этот день заканчивается объявленный губернатором Волгоградской области режим самоизоляции. Но его вероятней всего продлят. Иначе бы не вводили электронные пропуска.

Уже появился сайт, через который его можно оформить. Правда, получить QR-код у желающих не получилось. Сайт не работал. В администрации объяснили, что идет его техническая наладка. К тому же, он пока не связан с базой данных жителей Волгоградской области. Полноценный доступ к ресурсу будет доступен только после официального введения цифровых пропусков, предназначенных для пассажиров общественного транспорта, водителей личных и служебных авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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