Вместо Зайчиков до Культбазы: с 27 апреля меняют расписание спецмаршрутов на Сарпинский

26 Апр 2020 2020-04-26T15:08:04+03:00

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Остров Сарпинский самый большой речной остров в Европе. А еще там с началом дачного сезона находятся тысячи волгоградцев. Но режим самоизоляции вносит свои коррективы в нашу жизнь. Для местных жителей этой весной на остров курсировали два маршрута. Один от пристани Руднева до Сарпинского, второй от Волгограда (речпорт) до Зайчиков. После того как максимальные сбросы закончились и уровень воды упал, теплоходик по руслу реки Воложки Куропатки отменяют. Вместо него с 27 апреля 2020 года начинает курсировать специальный маршрут «Волгоград-Культбаза».

От причала №13 речпорта теплоход отправляется в 7-45 и в 17-30, от Культбазы в 9-05 и в 18-45. В администрации Волгограда настаивают, что транспорт ходит только для тех, кто проживает на острове постоянно. Дачникам и отдыхающим на него вход закрыт.

- Владельцы дачных участков, как правило, это пожилые люди с ослабленным иммунитетом и потому относящиеся к особой группе риска. Данная мера профилактики поможет гражданам защитить свое здоровье, обезопасить себя и своих близких от угрозы заражения, - пояснили «КП-Волгоград» в мэрии.

Хотя сами садоводы уверены: им лучше в самоизоляции на острове в своем доме, чем в многолюдном Волгограде. Тем более, поездка на дачу – одна из уважительных причин, по которой можно покидать место самоизоляции. Это прописано в постановлении губернатора Волгоградской области.

Напомним, к 26 апреля у 242 волгоградцев подтвердили диагноз COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU