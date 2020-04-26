2020-04-26T14:21:43+03:00
Общество

Сайт цифровых пропусков в Волгоградской области сможет полноценно работать не раньше 27 апреля

Он находится в разработке и пока не связан с базой данных волгоградцев
Екатерина МАЛИНИНА
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Идет техническая разработка сайта.Идет техническая разработка сайта.
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В Волгоградской области на 26 апреля заболели еще 30 человек. Общее число заразившихся – 242. Цифры растут. Поэтому вопрос времени, когда в регионе введут цифровые пропуска и объявят о продлении режима самоизоляции. Сайт для получения цифрового пропуска уже появился. На него даже можно периодически зайти. Но QR-код оформить не получится. Идет еще техническая разработка, наполнение площадки, тестирование сервисов. И конечно же невозможна утечка персональной информации. Ведь пока сайт никак не связан с базой данных. Ее создание идет параллельно. Поэтому те 10 тысяч волгоградцев, которые уже попытались оформить себе пропуск, не смогли это сделать

- Полноценную работу сайт сможет начать только в случае принятия оперативным штабом окончательного решения о введении электронных пропусков, а также после оформления этой площадки с юридической точки зрения. – сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете информационных технологий.

Полностью готовый сайт и механизм получения цифровых пропусков комитет представит оперативному штабу не позднее 27 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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