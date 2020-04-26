2020-04-26T11:23:03+03:00
Политика

На Прудбое военные повара соревновались в приготовлении борща и ватрушек

А затем выполняли нормативы по стрельбе
Екатерина МАЛИНИНА
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Вкусовые и эстетические качества оценило жюри. Фото: ЮВОВкусовые и эстетические качества оценило жюри. Фото: ЮВО
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Вот уже много лет солдат в армии кормят фирмы, нанятые по аутсорсингу. Первое, второе и компот делают повара без привлечение срочников. Но на выездах по-прежнему работает полевая кухня, чтобы обеспечить защитников горячей едой. На полигоне Прудбой решили устроить соревнования среди военных поваров, которые прошли обучение в специализированных учреждениях Минобороны. Участники приехали со всего Южного военного округа.

Условия были не жесткими – без утвержденного меню. Необходимо было за выделенное время создать набор блюд: холодные закуски, первое, второе и напиток. Причем можно было применить особенности национальной кухни. Получились настоящие шедевры. Жюри по-достоинству оценили представленные на конкурс блюда. Соревновались в этот день и пекари. Они испекли в хлебопекарном блоке ПХБ-04 и на хлебопекарной печи ХП-04 более 10 видом различных плюшек. А затем повара выполнили стрелковые упражнения из автомата АК-74 и пистолета ПМ. Наши военные повара не только на кухне мастера, но и на поле боя.

- Первое место заняла команда 8-й общевойсковой армии, на втором – коки Каспийской флотилии, третье место у поваров 58-й общевойсковой армии, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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