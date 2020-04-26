В лобовом столкновении в Волгоградской области пострадали четыре человека

26 Апр 2020 2020-04-26T09:44:08+03:00

В больницу попали все, кто находился в машинах. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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В Волгоградской области после введения режима самоизоляции снизилось количество аварий – машин на дороге стало чуть меньше, водители аккуратней. Но ДТП все равно происходят. Днем 25 апреля произошло серьезное происшествие в Камышинском районе. 36-летний водитель на «Пежо» мчался из Камышина в сторону города Петров Вал. Мужчина не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Приорой». За рулем русской машины был 26-летний волгоградец.

- В результате аварии пострадали и водители и пассажиры. В больницу увезли автовладельцев, 57-летнего мужчину и двухлетнего ребенка. У всех многочисленные травмы, которые будут лечить в Камышинской ЦРБ, - сообщили в волгоградской полиции.

ГИБДД по Волгоградской области напоминает о соблюдении правил дорожного движения. Будьте аккуратны на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU