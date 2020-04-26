Начало недели в Волгограде обещают дождливым, но на майские будет солнце и жара

26 Апр 2020 2020-04-26T09:03:42+03:00

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Погода подарила волгоградцам чудесные выходные. Правда, в режиме самоизоляциии можно наслаждаться ими только из окна собственной квартиры. Больше повезло тем, у кого есть дачи. Они на вполне законных основаниях загорают на солнышке на своих огородах. Но в начале недели, видимо, чтобы хоть как-то утешить самоизолирующих,небесная канцелярия спустит столбики термометров до +14 днем. Пойдет дождь. Облачно будет уже в понедельник, а во вторник и среду всем работающим нужно взять с собой зонты.

С четверга вернется любимая волгоградцами весна +21 и солнце. А к выходным специалисты gismeteo.ru обещают до +26. Волгоградский гидрометцентр более осторожен в прогнозах. По их данным будет тепло, но до +21 градуса. При небольшом апрельском ветре очень комфортные условия. Остается дождаться решения руководство области. Режим ограничения действует до 30 апреля включительно. Но не исключено, что самоизоляцию могут продлить и на май. В этом случае загорать придется на своих балконах.

ИСТОЧНИК KP.RU