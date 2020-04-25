2020-04-25T14:38:55+03:00
Общество

Из больниц Волгограда выписали 37 пациентов излечившихся от COVID-19

За минувшие сутки к 25 апреля 2020 года ни один больной коронавирусом в Волгоградской области не умер
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области меняется день ото дня. Из плохого – число тех, кому уже поставили диагноз COVID-19, растет. По данным на 25 апреля 2020 года в регионе болеют уже 212 человек. Кроме того, увеличивается и численность тяжелобольных пациентов. Хотя, надо отметить, что за последние сутки в волгоградских больницах не умер ни один коронавирусный больной.

Что радует? По данным оперативного штаба за последний день не у одного из тех, кто контактировал с заразившимися волгоградцами, COVID-19 не подтвердился. Тем не менее, в регионе все чаще фиксируют случаи, когда в больницу с симптомами коронавирусной инфекции поступают люди, которые вообще не общались с больными с новым вирусом. Так, сотрудники Роспотребнадзора сейчас пытаются определить откуда подхватил COVID-19 младенец из Кировского района Волгограда. Как стало известно «КП-Волгоград» в семье у ребенка ни у кого ранее коронавирусная инфекция подтверждена не была. Сейчас ждут результаты анализов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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