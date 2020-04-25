В Волгограде моют с белизной парки и скверы

25 Апр 2020 2020-04-25T11:16:14+03:00

Обрабатывают все - и дорожки, и урны, и лавочки. Фото администрации Волгограда.

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Коронавирус уже просочился во все сферы жизни волгоградцев – инфекция идет по нарастающей. Поэтому в Волгограде и области оперативно развертывают новые койки в больницах под коронавирусных пациентов и дезинфицируют буквально все – транспорт, остановки, улицы… А сегодня коммунальщики принялись за обработку парков и скверов. Первым делом вышли на Набережную и в пойму реки Царицы. Занимаются этим специалисты МБУ ЖКХ и «Волгоградзеленхоз».

- Обрабатываем пешеходные дорожки, скамейки, урны и другие малые архитектурные формы, - говорит заместитель директора «Волгоградзеленхоза» Вадим Савин. – Уже продизенфицировали зону отдыха у музея «Россия – моя история», далее перейдем в сквер Пушкина и на Набережную.

Продезинфицируют в Волгограде все общественные пространства. Фото администрации Волгограда.

Для обработки используют специальную машину с щетками и поливочной системой. В качестве дезинфицирующего средства – рекомендованный Роспотребнадзором раствор белизны. При этом уверяют: раствор безопасен для человека и окружающей среды.

Напомним, что общественный транспорт также обрабатывают в течение рабочего дня. МБУ «Северное» и МУП «ДСЭР Советского района» дезинфицируют магистрали и остановочные павильоны. Управляющим компаниям также рекомендовано регулярно обрабатывать подъезды и лифты, а предпринимателям предписано каждый час обрабатывать поверхности своих торговых точек.

ИСТОЧНИК KP.RU