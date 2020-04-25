В Волгограде моют с белизной парки и скверы
Коронавирус уже просочился во все сферы жизни волгоградцев – инфекция идет по нарастающей. Поэтому в Волгограде и области оперативно развертывают новые койки в больницах под коронавирусных пациентов и дезинфицируют буквально все – транспорт, остановки, улицы… А сегодня коммунальщики принялись за обработку парков и скверов. Первым делом вышли на Набережную и в пойму реки Царицы. Занимаются этим специалисты МБУ ЖКХ и «Волгоградзеленхоз».
- Обрабатываем пешеходные дорожки, скамейки, урны и другие малые архитектурные формы, - говорит заместитель директора «Волгоградзеленхоза» Вадим Савин. – Уже продизенфицировали зону отдыха у музея «Россия – моя история», далее перейдем в сквер Пушкина и на Набережную.
Продезинфицируют в Волгограде все общественные пространства. Фото администрации Волгограда.
Для обработки используют специальную машину с щетками и поливочной системой. В качестве дезинфицирующего средства – рекомендованный Роспотребнадзором раствор белизны. При этом уверяют: раствор безопасен для человека и окружающей среды.
Напомним, что общественный транспорт также обрабатывают в течение рабочего дня. МБУ «Северное» и МУП «ДСЭР Советского района» дезинфицируют магистрали и остановочные павильоны. Управляющим компаниям также рекомендовано регулярно обрабатывать подъезды и лифты, а предпринимателям предписано каждый час обрабатывать поверхности своих торговых точек.
ИСТОЧНИК KP.RU