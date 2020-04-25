Волгоградкам рассказали, как в самоизоляции получить новые выплаты на детей

25 Апр 2020 2020-04-25T10:18:04+03:00

Волгоградкам не надо сегодня никуда ходить, все пособия можно оформить дистанционно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На что семьи могут рассчитывать, куда обращаться и какие шаги предпринять, чтобы получить помощь в условиях коронавируса и режима самоизоляции

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В связи с тем, что сегодня из-за коронавируса, многие семьи оказались в тяжелом материальном положении, власти упрощают процедуры получения помощи, особенно это касается семей с детьми. Сегодня в России приняты ряд антикризисных решении.

Первое: скорректирован порядок ежемесячной выплаты на детей до трех лет. В чем суть изменений?

- Раньше семьи, где родился первый или второй ребенок должны были каждый год подтверждать свой материальный статус (среднедушевой доход не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе, в Волгоградской области - 21588 рублей). Пособие выплачивается пока ребенку не исполнится год, затем документы направляются еще дважды – до достиженияребенком 2 лет, а потом – трех. И каждый раз надо было подтверждать доход семьи. Сегодня – с 1 апреля по 1 октября 2020-го -это требование отменили, - поясняет председатель комитета Волгоградской областной Думы по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов Борис Коротков. – Пособие будут продлевать автоматически.

- Как волгоградцам получить ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет?

На эту выплату могут претендовать волгоградские семьи, чей которых среднедушевой доход менее 10 048 рублей (величина прожиточного минимума в регионе). Размер пособия – чуть более 5 тысяч рублей.

- Чтобы оформить выплату надо обратиться с заявлением в органы соцзащиты населения по месту жительства. Отослать документы можно по электронной или обычной почте по адресам, указанным на сайте регионального комитета соцзащиты. Образец формы легко найти в интернете, - говорит Коротков. – Кроме того, родители, признанные безработными, получат дополнительно ежемесячную выплату в размере 3 тысячи рублей на каждого ребенка.

- Какие изменения по выплатам из маткапитала?

- Во-первых, ежемесячную выплату по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет могут получить все семьи, имеющие право на маткапитал. Причем такое право имеют даже те, кто к 1 апреля 2020-го уже израсходовал средства семейного капитала, - поясняет депутат облдумы.

ВАЖНО!

В период самоизоляции самым целесообразным будет подать документы дистанционно. Заявление может быть оформлено на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации. Путь достаточно простой: заходим в «Личный кабинет гражданина», выбираем раздел «Материнский (семейный) капитал», пункт «О предоставлении дополнительной ежемесячной выплаты». При этом нужно помнить, что необходима учетная запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также наличие у ребенка страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

ИСТОЧНИК KP.RU