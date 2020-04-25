2020-04-25T12:50:54+03:00
Общество

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на утро 25 апреля 2020: плюс два умерших и заразившиеся медики

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 25 апреля 2020 года, самые важные события
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Плюс 21 человек с диагнозом COVID-19, и плюс двое умерших – такова печальная статистика по коронавирусу в Волгоградской области к утру 25 апреля 2020 года. Итого на данный момент в регионе число заболевших увеличилось до 186 человек. 34 пациента вылечились и выписались из больниц, пятеро – скончались.

Ежедневно число зараженных в Волгоградской области прибавляется десятками. Положительные тесты на коронавирусную инфекцию приходят почти со всех уголков региона. Больше всего заболевших в Волгограде (43 человека), на втором месте - Палласовский район, на третьем - Волжский.

К сожалению растет и число тяжелых коронавирусных пациентов: на данный момент на искусственной вентиляции легких находятся семь человек (в их числе, правда, и пациенты с диагнозом пневмония).

Добрался к утру 25 апреля 2020-го коронавирус и до волгоградских медиков. За минувшие сутки зафиксировано сразу два очага в медучреждениях региона. Появились данные о том, что заразились медики больницы №7 Волгограда (по слухам вирус занесла в учреждение бухгалтер), а в роддоме Урюпинской ЦРБ коронавирус подтвердили у медсестры. В экстренном порядке всех рожениц из этого роддома перевезли в Волгоград, а беременных жительниц Урюпинского района теперь будут госпитализировать в Михайловку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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