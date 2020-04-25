2020-04-25T08:58:30+03:00
Происшествия

В Волгограде лжебанкиры украли у медсестры более 700 тысяч рублей

За минувшие сутки аферисты похитили у волгоградцев больше 1 миллиона рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Пока весь мир старается всячески помогать медикам, которые сегодня оказались на передовой в борьбе с коронавирусом, в Волгограде аферисты крадут у них последние сбережения. Так, у медсестры из Кировского района мошенники похитили 709 тысяч рублей. Женщина попалась на удочку лжебанкиров, которые под надуманными историями о подозрительных переводах предлагают либо перевести деньги на безопасный счет, либо просто выманивают персональные данные банковских карт.

Всего за минувшие сутки волгоградцы отдали таким лжебанкирам более 1 миллиона рублей. Кроме медсестры в список жертв попали еще 11 жителей нашего региона. Денег с карт лишились: 66-летняя волжанка – 130 тысяч рублей; 49-летняя волгоградка – 208 тыс. рублей; 70-летняя пенсионерка из Дзержинского района – 149 тыс. рублей.

- И только 55-летняя учительница из Фроловского района проявила бдительность и сохранила свои средства. Женщина, зная о подобных схемах мошенников, не стала выполнять никаких действий, а сразу же прекратила разговор. После чего женщина сообщила о подозрительном звонке в полицию, - рассказывают «КП-Волгоград» в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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