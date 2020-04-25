2020-04-25T09:48:03+03:00
Происшествия

На трассе под Волгоградом «Лада» протаранила «КАМАЗ»

В результате аварии пострадал пассажир легковушки
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Несомненный плюс от режима самоизоляции, который действует в Волгоградской области в связи с угрозой распространения коронавируса, - это резкое снижения аварий на дорогах. Например, за минувшие сутки, 24 апреля, на территории региона зафиксировано всего два ДТП с пострадавшими – одно в Новоаннинском районе, второе – в Волжском. И обе из-за беспечности горе-водителей.

Так, в Новоаннинском районе 45-летний водитель «Лады Гранта» протаранил «КАМАЗ». Произошло это на 742-м километре трассы Р-22 «Каспий». Водитель выезжал с АЗС и, так как дело было ночью, не увидел вовремя грузовик, который мчался по магистрали. Легковушка выехала буквально наперерез «КАМАЗу», удар пришелся на пассажирскую сторону.

- В результате 45-летний пассажир «Лады» с многочисленными травмами направлен в больницу, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А в Волжском 24-летний водитель «БМВ 528» не уступил дорогу на нерегулируемом перекрестке улиц Пушкина и Пионерская и врезался в «Ниссан Альмера». 28-летний водитель «Ниссана» оказался в больнице с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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